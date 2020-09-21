Счетная палата: Минздрав провалил национальные цели
Минздрав РФ не достиг 75% целей, обозначенных в государственной программе на 2019 год. Об этом сообщили в Счетной палате РФ после аудита работы ведомства.
В отчете Счетной палаты говорится, что из четырех целей за прошлый год выполнена лишь одна, передает ТАСС. Речь идет о цели по снижению смертности младенцев. При этом смертность от новообразований и болезней крови осталось на прежнем уровне. Кроме того ведомству не удалось добиться снижения смертности населения трудоспособного возраста.
На реализацию госпрограммы Минздраву было выделено 580,6 млрд рублей. Не потрачено было почти 30 млрд рублей, передает Ura.ru.
Ранее Росстат сообщал, что чаще всего мужчины и женщины в России умирают в возрасте 65-69 и 80-84 лет соответственно. Утверждается, что средняя продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года
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