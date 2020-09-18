Вымирание России ускорилось в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом

Естественная убыль населения России за первые 7 месяцев текущего года составила 316 300 человек. Такие данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики. Показатель вырос на 106,6 тысяч по сравнению с тем же отрезком времени прошлого года.

По данным Росстата, в 2019 году с января по июль включительно население страны сократилось на 209,7 тысяч человек. За тот же период текущего года родились 811 700 человек, скончались - 1 миллион 128 тысяч. Согласно статистике, в 78 регионах в этом году наблюдалось сокращение числа родившихся. Количество умерших выросло в 62 субъектах.

В целом по стране в январе-июле 2020 года число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза, за аналогичный период 2019 года показатель составлял 1,2 раза. Причём в 41 регионе это превышение составило 1,5-2,4 раза.

