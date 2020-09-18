Определён самый смертельно опасный возраст россиян
Чаще всего мужчины и женщины в России умирают в возрасте 65-69 и 80-84 лет соответственно. Такие данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики.
Второе место по показателю смертности у сильной половины россиян занимает возраст от 60 до 64 лет, у женщин — 75-79 лет.
При этом утверждается, что средняя продолжительность жизни в Российской Федерации в прошлом году достигла исторического максимума и составила 73,4 года, отмечает Ura.ru.
Однако разрыв между женщинами и мужчинами по этому показателю всё ещё слишком высокий - россиянки, в среднем, живут на 10 лет дольше мужчин. Росстат прогнозирует, что к 2035 году средняя продолжительность жизни в стране перевалит за 79 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru