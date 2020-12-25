Счетная палата: для части малоимущих отсутствует соцподдержка

Около 20% малоимущих россиян в 2014-2018 годах не получали социальных выплат, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Счетной палаты.

Там пришли к выводу о том, что меры социальной поддержки недостаточно нацелены на малоимущих граждан страны. Так, с 2014 года по 2018 год около 20 процентов малоимущих домохозяйств находились за пределами государственной соцполитики, не получая никаких социальных выплат.

Счетная палата рекомендовала Минтруду проанализировать и систематизировать имеющейся системы соцподдержки и определить критерии их получения.