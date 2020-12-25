Счетная палата: для части малоимущих отсутствует соцподдержка

Около 20% малоимущих россиян в 2014-2018 годах не получали социальных выплат, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Счетной палаты.

Там пришли к выводу о том, что меры социальной поддержки недостаточно нацелены на малоимущих граждан страны. Так, с 2014 года по 2018 год около 20 процентов малоимущих домохозяйств находились за пределами государственной соцполитики, не получая никаких социальных выплат.

Счетная палата рекомендовала Минтруду проанализировать и систематизировать имеющейся системы соцподдержки и определить критерии их получения.

Получать уведомления о праве на меры соцподдержки теперь может любой россиянин

При этом, как отмечается, меры кабмина России, направленные на достижение национальных целей по росту реальных доходов и снижению уровня бедности, привели к снижению уровня бедности на 2,32 процентных пункта.

НДС за продукты питания предложили возвращать определённым категориям граждан. С инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

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