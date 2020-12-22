В России предложили пенсионеров и малоимущих освободить от НДС на продукты

Автор инициативы предлагает возвращать НДС автоматически при проведении оплаты с помощью банковской карты. Петунин также предлагает установить лимит на каждый месяц, подлежащий возврату, чтобы не было злоупотреблений, пишет «Газета.ру».

По мнению директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив, применение такой практики позволит снизить расходы и улучшить свое положение пенсионерам и малоимущим.

Сейчас в отношении продовольственных товаров действует НДС со ставками 10 и 20%.

Ранее в России предложили ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущего населения России на фоне повышения цен на базовые продукты. Главный экономист «Эксперт РА», доцент ВШЭ Антон Табах в эфире НСН рассказал, в чем прелесть этой идеи.

