В России предложили пенсионеров и малоимущих освободить от НДС на продукты
НДС за продукты питания предложили возвращать определённым категориям граждан. С инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает RT.
Петунин напомнил, что проблема роста цен на продукты питания недавно поднималась президентом РФ Владимиром Путиным, был принят ряд мер на стабилизацию ситуации. Улучшить ее сможет также освобождение пенсионеров и малоимущих граждан от уплаты НДС за приобретаемые продукты питания.
Автор инициативы предлагает возвращать НДС автоматически при проведении оплаты с помощью банковской карты. Петунин также предлагает установить лимит на каждый месяц, подлежащий возврату, чтобы не было злоупотреблений, пишет «Газета.ру».
По мнению директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив, применение такой практики позволит снизить расходы и улучшить свое положение пенсионерам и малоимущим.
Сейчас в отношении продовольственных товаров действует НДС со ставками 10 и 20%.
Ранее в России предложили ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущего населения России на фоне повышения цен на базовые продукты. Главный экономист «Эксперт РА», доцент ВШЭ Антон Табах в эфире НСН рассказал, в чем прелесть этой идеи.
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