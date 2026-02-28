Опрос: Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам

Самая распространённая причина — любовь к кошкам (23%), далее следуют желание иметь питомца (19%) и просьба детей (12%). Ещё 10% хотят забрать котёнка с улицы, 9% считают, что с кошкой будет веселее, а остальные заводят питомца, чтобы бороться с одиночеством (4%), заботиться о ком‑то (3%) или создать уют (4%).



Чаще всего котят берут у друзей (33%), покупают через интернет, у заводчиков или в магазинах (23%) либо находят на улице (20%). При этом 88% владельцев выбирают именно котят, обычно возрастом до трёх месяцев. Для 39% решение завести кошку было спонтанным, а 20% обдумывали его менее двух недель.

Основные переживания будущих хозяев связаны с бытовыми вопросами: 34% боятся повреждения мебели, 25% беспокоятся о запахе в доме, 20% — о сложностях с путешествиями, 16% — о стоимости корма, а 19% волнуются о здоровье питомца.



Эксперт Центра Марианна Онуфриенко напомнила, что котёнку нужно безопасное пространство без опасных предметов, игрушки и специальный корм для роста и развития.



По данным Всероссийской переписи домашних животных, в России живёт 49 миллионов кошек — страна занимает третье место в мире по их количеству.

Ранее заводчик одного из старейших в Москве питомников русских голубых кошек Perfectat Наталия Виноградова рассказала «Радиоточке НСН», что в Японии, Корее, Китае, США и Европе особенно популярны кошки породы русская голубая. Такие кошки привлекают инопланетными внешними данными, при этом их отличает дружелюбие.

