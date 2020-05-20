Сбылась мечта Онищенко: COVID-19 принес ему «счастье»

«Я 40 лет мечтал увидеть на улицах Москвы во время подъема заболеваемости гриппом человека, идущего в маске», - сказал парламентарий в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».



Депутат добавил,что «это счастье» свалилось на него «нежданно-негаданно» благодаря распространению коронавируса COVID-19.



«Слава тебе господи, я увидел (масочный режим - НСН)», - сказал бывший санитарный врач.



Отметим,что по состоянию на 20 мая, согласно официальным данным, коронавирусом в России заболели 309 тысяч человек, скончались почти 3 тысячи заболевших, выздоровели — 85 тысяч пациентов.



По общему числу инфицированных РФ уступает только США — там зарегистрировано более 1,5 млн заболевших.

