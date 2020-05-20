Доктор Мясников объяснился за «неизбежную гибель» ряда россиян от COVID-19

Российский телеведущий и член информационного центра по коронавирусу Александр Мясников объяснился за свою фразу «кому положено умереть — все равно умрут» в контексте распространения COVID-19 в стране.

Доктор Мясников напомнил о самой эффективной мере защиты от коронавируса

«Речь шла о панических настроениях людей в свете текущей эпидемии, об их страхах, неуверенности и боязни завтрашнего дня», - цитирует Мясникова Ura.ru.

Телеведущий добавил, что говоря от смертности, подразумевал тот факт, что все люди смертны, а от коронавируса, по его словам, погибает меньше людей, чем от других заболеваний.

Ранее в ходе стрима на канале «Соловьев Live» Мясников заявил,что все население так или иначе переболеет коронавирусом, а те, «кому положено» - погибнут, отмечают «Дни.ру»

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:СмертьКоронавирус
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