Доктор Мясников объяснился за «неизбежную гибель» ряда россиян от COVID-19
Российский телеведущий и член информационного центра по коронавирусу Александр Мясников объяснился за свою фразу «кому положено умереть — все равно умрут» в контексте распространения COVID-19 в стране.
«Речь шла о панических настроениях людей в свете текущей эпидемии, об их страхах, неуверенности и боязни завтрашнего дня», - цитирует Мясникова Ura.ru.
Телеведущий добавил, что говоря от смертности, подразумевал тот факт, что все люди смертны, а от коронавируса, по его словам, погибает меньше людей, чем от других заболеваний.
Ранее в ходе стрима на канале «Соловьев Live» Мясников заявил,что все население так или иначе переболеет коронавирусом, а те, «кому положено» - погибнут, отмечают «Дни.ру»
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