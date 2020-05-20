Доктор Мясников объяснился за «неизбежную гибель» ряда россиян от COVID-19

«Речь шла о панических настроениях людей в свете текущей эпидемии, об их страхах, неуверенности и боязни завтрашнего дня», - цитирует Мясникова Ura.ru.



Телеведущий добавил, что говоря от смертности, подразумевал тот факт, что все люди смертны, а от коронавируса, по его словам, погибает меньше людей, чем от других заболеваний.



Ранее в ходе стрима на канале «Соловьев Live» Мясников заявил,что все население так или иначе переболеет коронавирусом, а те, «кому положено» - погибнут, отмечают «Дни.ру»

