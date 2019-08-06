Сборник с рецептами блюд «Звездных войн» объемом 176 страниц выпустят в ноябре
6 августа23:19
Поклонников серии фильмов «Звездные войны» ждет радостное событие. В ноябре 2019 года станет доступна кулинарная книга с рецептами блюд из фильмов, сообщает ТАСС.
Книгу выпустит издательство Insight Editions. Объем книги составит 176 страниц, тираж экземпляров пока неизвестнен.
Сообщается, что книга написана от лица героя «Звездных войн» Строно Таггса, главного повара в замке Маз Канаты. Над книгой работают Челси Монро-Кассель, автор комиксов Марк Сумерак.
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ТЕГИ:КнигаЗвездные Войны
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