Сборник с рецептами блюд «Звездных войн» объемом 176 страниц выпустят в ноябре

Человеческий фактор назван причиной взрывов на складе боеприпасов близ Ачинска Пожар и взрывы стали причиной гибели одного человека, ранения еще восьмерых Склад и соседние населенные пункты очистят от взрывоопасных предметов Пожары на арсеналах происходят почти каждый год