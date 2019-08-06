Сборник с рецептами блюд «Звездных войн» объемом 176 страниц выпустят в ноябре

Поклонников серии фильмов «Звездные войны» ждет радостное событие. В ноябре 2019 года станет доступна кулинарная книга с рецептами блюд из фильмов, сообщает ТАСС.

Книгу выпустит издательство Insight Editions. Объем книги составит 176 страниц, тираж экземпляров пока неизвестнен.

Первую изданную книгу о Гарри Поттере продали на аукционе за 34 тысячи долларов

Сообщается, что книга написана от лица героя «Звездных войн» Строно Таггса, главного повара в замке Маз Канаты. Над книгой работают Челси Монро-Кассель, автор комиксов Марк Сумерак.


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