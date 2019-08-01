Первую изданную книгу о Гарри Поттере продали на аукционе за 34 тысячи долларов

Первая книга Джоан Роалинг «Гарри Поттер и философский камень» ушла с молотка за 34,5 тысячи долларов, пишет «Москва 24». Владелица книги купила ее в 1997 году за 1,20 долларов.

Продажей книги хозяйка первого издания о мальчике, который выжил, планировала заработать на ремонт. Букинист оценил стоимость издания в несколько тысяч долларов.