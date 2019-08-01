Первую изданную книгу о Гарри Поттере продали на аукционе за 34 тысячи долларов
Первая книга Джоан Роалинг «Гарри Поттер и философский камень» ушла с молотка за 34,5 тысячи долларов, пишет «Москва 24». Владелица книги купила ее в 1997 году за 1,20 долларов.
Продажей книги хозяйка первого издания о мальчике, который выжил, планировала заработать на ремонт. Букинист оценил стоимость издания в несколько тысяч долларов.
По информации Мир24, всего в мире около 500 таких книг. Книги вышли с опечатками и разошлись главным образом среди школ и библиотек для детей.
Историю о Гарри Поттере британская писательница уложила в семь книг, которые выходили в течение 10 лет – с 1997 по 2007 годы. Книги были переведены на более чем 60 языков мира и изданы общим тиражом свыше 400 миллионов экземпляров.
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