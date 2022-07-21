Сбой зафиксирован в работе мобильного приложения Сбербанка

В частности, пользователи не могли войти в мобильное приложение, а всплывающее сообщение информирует об ошибке и предлагает повторить попытку через 15 минут.

«Часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации», — отметили в Сбербанке.

Ранее был зафиксирован масштабный сбой в работе приложений «Яндекс. Такси», Uber, «Ситимобил», «Везёт» и «Максим».