Сбой зафиксирован в работе мобильного приложения Сбербанка
Клиенты Сбербанка могут столкнуться с трудностями в работе сервисов банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В частности, пользователи не могли войти в мобильное приложение, а всплывающее сообщение информирует об ошибке и предлагает повторить попытку через 15 минут.
«Часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации», — отметили в Сбербанке.
Ранее был зафиксирован масштабный сбой в работе приложений «Яндекс. Такси», Uber, «Ситимобил», «Везёт» и «Максим».
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