СМИ: «Дочка» Сбера хочет создать аналог TikTok

Компания «Сберинтертейнмент», являющаяся «дочкой» Сбера, разрабатывает две новых соцсети, пишут «Ведомости».

По данным издания, это аналог TikTok – приложение Chipz с вертикальными видео, а также приложение «Панч» для создания и продвижения музыки.

«От Грустнограма до Musicgram»: Фабрика российских соцсетей набирает обороты

Как ожидается, Chipz может заработать уже в сентябре.

Ранее сообщалось о создании в России соцсети Yappy, которая должна стать отечественным аналогом TikTok.

Продюсер Иосиф Пригожин и его жена, певица Валерия анонсировали в апреле запуск музыкальной соцсети Musicgram, предназначенной для артистов и их поклонников.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:СбербанкСоцсети
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