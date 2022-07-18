СМИ: «Дочка» Сбера хочет создать аналог TikTok
Компания «Сберинтертейнмент», являющаяся «дочкой» Сбера, разрабатывает две новых соцсети, пишут «Ведомости».
По данным издания, это аналог TikTok – приложение Chipz с вертикальными видео, а также приложение «Панч» для создания и продвижения музыки.
Как ожидается, Chipz может заработать уже в сентябре.
Ранее сообщалось о создании в России соцсети Yappy, которая должна стать отечественным аналогом TikTok.
Продюсер Иосиф Пригожин и его жена, певица Валерия анонсировали в апреле запуск музыкальной соцсети Musicgram, предназначенной для артистов и их поклонников.
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