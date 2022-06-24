Масштабный сбой произошёл в работе российских сервисов такси
Пользователи сервисов такси в Москве, Воронеже, Краснодаре, а также в Ростовской области, Дагестане и Башкирии заявили об ошибках при попытке вызвать автомобиль, сообщает «Коммерсант».
По данным издания, масштабный сбой произошёл в работе приложений «Яндекс. Такси», Uber, «Ситимобил», «Везёт» и «Максим».
В «Яндексе» подтвердили наличие трудностей «у ряда пользователей», и добавили, что «работают над устранением сложностей».
Ранее в Минцифры РФ заявили, что со стороны Украины была зафиксирована мощная DDoS-атака на портал госуслуг, сообщает RT.
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