Масштабный сбой произошёл в работе российских сервисов такси

Пользователи сервисов такси в Москве, Воронеже, Краснодаре, а также в Ростовской области, Дагестане и Башкирии заявили об ошибках при попытке вызвать автомобиль, сообщает «Коммерсант».

В работе сервиса Wildberries произошел сбой

По данным издания, масштабный сбой произошёл в работе приложений «Яндекс. Такси», Uber, «Ситимобил», «Везёт» и «Максим».

В «Яндексе» подтвердили наличие трудностей «у ряда пользователей», и добавили, что «работают над устранением сложностей».

Ранее в Минцифры РФ заявили, что со стороны Украины была зафиксирована мощная DDoS-атака на портал госуслуг, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости Владимир Астапкович
ТЕГИ:СбойТаксиUberЯндекс
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