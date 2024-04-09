Сбивший поэта Рубинштейна на переходе водитель получил условный срок

В ведомстве отметили, что мужчина был признан виновным в ДТП и приговорен лишению свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение 3 лет. Он также права управлять транспортным средством сроком на 2,6 года.

76-летнего Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января нынешнего года. Поэта госпитализировали в НИИ скорой помощи Склифосовского, где он позднее скончался 14 января.



