Сбивший поэта Рубинштейна на переходе водитель получил условный срок

Водитель, сбивший насмерть поэта-концептуалиста Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, получил условный срок. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

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В ведомстве отметили, что мужчина был признан виновным в ДТП и приговорен лишению свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение 3 лет. Он также права управлять транспортным средством сроком на 2,6 года.

76-летнего Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января нынешнего года. Поэта госпитализировали в НИИ скорой помощи Склифосовского, где он позднее скончался 14 января.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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