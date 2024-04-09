Сбивший поэта Рубинштейна на переходе водитель получил условный срок
Водитель, сбивший насмерть поэта-концептуалиста Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, получил условный срок. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что мужчина был признан виновным в ДТП и приговорен лишению свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение 3 лет. Он также права управлять транспортным средством сроком на 2,6 года.
76-летнего Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января нынешнего года. Поэта госпитализировали в НИИ скорой помощи Склифосовского, где он позднее скончался 14 января.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru