Минюст признал иноагентами писателя Веллера и экс-бизнес-омбудсмена Татулову

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера и бывшего бизнес-омбудсмена Анастасию Татулову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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По данным Минюста, Веллер выступал против проведения спецоперации на Украине и призывал к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России. Также писатель принимал участие в создании материалов иностранных агентов, говорится в заявлении.

В Минюсте отметили, что Татулова также выступала против спецоперации. Бывший омбудсмен распространяла недостоверные сведения о Вооруженных силах России, сообщила пресс-служба ведомства.

Также в реестр иноагентов попали «Российское социалистическое движение», ООО «Большая семерка» и «Институт нейрокогнитивных исследований».

На прошлой неделе в список иноагентов внесли политолога и экс-главу фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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