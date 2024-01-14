Скончался поэт Лев Рубинштейн

«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — сообщила она.

Накануне врачи в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского сообщили, что поэт Лев Рубинштейн находится в крайне тяжелом состоянии после аварии, произошедшей в Москве.

Ранее на северо-востоке Москвы 76-летнего Рубинштейна сбила машина. По данным столичного Дептранса, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель автомобиля Volkswagen, сбивший на северо-востоке Москвы публициста и поэта Льва Рубинштейна, стал фигурантом уголовного дела, сообщает ТАСС.

