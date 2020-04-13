Сбербанк выявил новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

Сбербанк сообщает о нескольких новых мошеннических схемах, связанных с распространением COVID-19. Используя их, злоумышленники пытаются похитить денежные средства и личные данные россиян. Как пишет РИА Новости, об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что одной из схем является якобы выплата компенсации за ущерб от коронавируса. Злоумышленники предлагают получить соцвыплаты и материальную помощь. Однако всё это является лишь предлогом для получения информации о персональных данных и картах, пишет RT.

Еще одной из схем, используемых мошенниками, стали звонки от имени работников городских поликлиник. Они сообщают, что человек якобы контактировал с зараженным коронавирусной инфекцией, и предлагают сделать анализ - стоимость процедуры 5 тысяч рублей, отмечают Известия.

Некоторые из мошенников сообщают о выявленных в результате анализов серьезных проблемах и предлагают купить дорогостоящие лекарства. Уже после их приобретения граждане выясняют, что стали обладателями безвредных пищевых добавок, а не медикаментов, сообщает Ura.ru

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Ранее НСН писала, что мошенники начали активно использовать приёмы социальной инженерии, используя тему коронавируса COVID-19. В ЦБ отметили, что теперь злоумышленники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, компенсации и пособия, услуги диагностики на коронавирус, возврат денег за авиабилеты, сообщает АГН «Москва». Суть в том, чтобы уговорить жертву сообщить данные банковской карты или пароль из SMS либо самостоятельно перевести деньги, отмечают в ЦБ.

В свою очередь, депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов ранее заявил, что считает необходимым организовать инвентаризацию всех активных сим-карт, а также создать общероссийскую платформу-агрегатор для верификации сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на граждан и компании. Соответствующее предложение народный избранник направил главе ведомства Александру Жарову, сообщает РБК.

Свою инициативу Чернышов объясняет нерешённостью вопроса рынка серых идентификационных электронных модулей абонента мобильной связи. Как отмечает депутат, мошенники не редко оформляют сим-карты на добросовестных пользователей, о чем последние даже не догадываются.





