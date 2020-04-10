Продавцы псевдотестов на коронавирус задержаны в Москве

Сотрудники полиции задержали трех жителей Московской области во время попытки продать в столице поддельные тесты на коронавирус. Об этом проинформировала официальный представитель МВД Ирина Волк. Оперативники вышли на след мошенников через интернет, на одной из площадок которого злоумышленники опубликовали объявление о реализации псевдотестов, передает RT.

Подозреваемых в разработку взяло управление экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД. В итоге, их задержали при попытке продать 350 штук контрафакта по цене 2300 рублей за каждую единицу.

«Тестами» на COVID-19 оказались вакуумные одноразовые пробирки для отбора образцов крови, в котором содержалось неизвестное вещество. Что это точно установит экспертиза. Задержанных пока оставили на свободе под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к мошенничеству.

Между тем, аферисты пытаются нажиться и другими способами, используя ситуацию с коронавирусом. Так, житель Екатеринбурга через сайт Avito сумел облапошить женщину из Ростова-на-Дону, которая хотела приобрести бесконтактные термометры. О своей истории она рассказала URA.RU. Причём мошенник пока остаётся безнаказанным.

