Сбербанк впервые за 20 лет повысил стоимость уведомлений

Таким образом, стоимость этой услуги в зависимости от тарифа составит от 40 до 70 рублей в месяц.

В банке пояснили, что подорожание связано с «двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет» и увеличением транзакционной активности клиентов.

С 1 июля Сбербанк ввел комиссию за переводы на карты других банков при использовании «чужих« сайтов и приложений.

