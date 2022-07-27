Сбербанк впервые за 20 лет повысил стоимость уведомлений

Сбербанк с 1 августа повышает стоимость уведомлений об операциях.

«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей», — сообщили в банке.

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Таким образом, стоимость этой услуги в зависимости от тарифа составит от 40 до 70 рублей в месяц.

В банке пояснили, что подорожание связано с «двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет» и увеличением транзакционной активности клиентов.

С 1 июля Сбербанк ввел комиссию за переводы на карты других банков при использовании «чужих« сайтов и приложений.

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ФОТО: РИА Новости
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