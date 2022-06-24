«Сбер» вводит комиссию за переводы на карты других банков

В сообщении говорится, что комиссия будет взиматься при использовании приложения или сайтов других банков, минимальный размер составит 30 рублей, максимальный - 150 рублей.

Исключения составят переводы с между картами «Сбербанка», но не более 50 тысяч рублей в месяц, и через СБП (до 100 тысяч рублей).

Ранее в Центробанке заявили, что намерены изучить правомерность введения банками комиссий по валютным счетам.

