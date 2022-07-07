Сбербанк стал ставить чипы со старых карт на новые
Исполнительный директор - начальник отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина заявила, что на новые пластиковые карты кредитная организация стала устанавливать чипы со старых карт, сообщает РИА Новости.
По её словам, это связано с нехваткой чипов, поэтому было решено снимать их с карт, которые не были активированы и востребованы клиентами. Она подчеркнула, что для держателей карт это совершенно безопасно, а банк при этом перестанет зависеть от европейских производителей.
Маклашина объяснила, что в центрах эмиссии, куда отвозят невостребованные карты, специалисты снимают с них чипы, которые, после полного удаления всех данных, передают производителю карт.
Ранее Сбербанк с 1 июля ввёл комиссию за вывод средств/пополнение карт других банков через их приложения или сайты.
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