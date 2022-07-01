Сбербанк ввел комиссию для переводов на карты сторонних банков
Сбербанк с 1 июля будет брать комиссию в 1,25% на переводы на карты других банков и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения, сообщает РИА Новости.
Минимальная комиссия за такие операции - 30 рублей, а максимальная — 150 рублей. В кредитном учреждении это объяснили тем, что долгое время бесплатно проводили операции по выводу средств на карты других банков в сторонних приложениях. Сейчас банк доработал свои сервисы, которые полностью закрывают все потребности клиентов, поэтому принял решение привести тарифы в соответствие с практикой других банков.
Сегодня клиенты Сбербанка по-прежнему смогут отправлять другим клиентам до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии в «Сбербанк Онлайн». Кроме того, гражданам страны доступны через «Систему быстрых платежей» переводы без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц.
Напомним, Сбербанк с 1 июля поднимет заработную плату своим сотрудникам на 8,5%. Там заявили, что в ситуации кризиса каждому человеку «важна финансовая стабильность».
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