Банковские карты РФ заработают в Запорожской области Украины в скором времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию региона.

Отмечается, что в область уже прибыл регулятор от ЦБ РФ для запуска системы карт.

Ранее стало известно, что жителям Запорожской области начнут выдавать российские паспорта в День России 12 июня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность включения украинских территорий в состав Российской Федерации, отмечал, что жители Запорожской области, так же как Херсонской, ДНР и ЛНР должны сами принимать решения о своем будущем.