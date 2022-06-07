Банковские карты РФ заработают в Запорожской области
Банковские карты РФ заработают в Запорожской области Украины в скором времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию региона.
Отмечается, что в область уже прибыл регулятор от ЦБ РФ для запуска системы карт.
Ранее стало известно, что жителям Запорожской области начнут выдавать российские паспорта в День России 12 июня.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность включения украинских территорий в состав Российской Федерации, отмечал, что жители Запорожской области, так же как Херсонской, ДНР и ЛНР должны сами принимать решения о своем будущем.
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