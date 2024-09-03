Сбербанк с начала года предотвратил хищения на сумму более 200 миллиардов рублей

Сбербанк с начала года предотвратил хищения средств клиентов на сумму более 200 миллиардов рублей, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на полях ВЭФ-2024, передает РИА Новости.

По его словам, в некоторых случаях мошенники пытались похитить десятки миллионов рублей с одного счета. Помогает банку в эффективной работе антифрод-система, которая выявляет мошенников и передает в ЦБ информацию.

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Россияне начали массово перекладывать деньги из частных банков в государственные, процесс запустился в июле, сообщает Frank Media. Из банков Т-банк, «ФК Открытие» и Юникредитбанк ушло до 8% срочных вкладов, подсчитали аналитики.

Отмечается, что банки с разной скоростью пересматривают ставки в связи с изменениями ключевой ставки, а клиенты выбирают самые привлекательные варианты.

В июле средний размер открытых в России вкладов составил 1,1 млн рублей. Эксперты отмечают, что максимальный размер вкладов зафиксировали в мае этого года. Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках увеличилась на 0,31 процентного пункта по итогам второй декады июня и достигла 16%, следует из статистики, опубликованной на сайте Центробанка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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