Сбербанк с начала года предотвратил хищения на сумму более 200 миллиардов рублей

Сбербанк с начала года предотвратил хищения средств клиентов на сумму более 200 миллиардов рублей, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на полях ВЭФ-2024, передает РИА Новости.

По его словам, в некоторых случаях мошенники пытались похитить десятки миллионов рублей с одного счета. Помогает банку в эффективной работе антифрод-система, которая выявляет мошенников и передает в ЦБ информацию.