Минфин определился с параметрами расчета налога на длинные вклады
Министерство финансов России определилось с параметрами расчета налога на длинные банковские депозиты, сообщает РБК.
Для того чтобы на вклад распространились льготы по выплате НДФЛ, срок его действия должен составлять от 15 месяцев, а выплата процентов по нему должна производиться в конце срока действия. Норма потенциально распространится на процентные доходы по вкладам, полученные в 2024 году.
Ранее Минфин предложил изменить налог на банковские депозиты сроком свыше года, включив доходы за предыдущие периоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Минфин определился с параметрами расчета налога на длинные вклады
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru