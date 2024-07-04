Минфин определился с параметрами расчета налога на длинные вклады

Для того чтобы на вклад распространились льготы по выплате НДФЛ, срок его действия должен составлять от 15 месяцев, а выплата процентов по нему должна производиться в конце срока действия. Норма потенциально распространится на процентные доходы по вкладам, полученные в 2024 году.

Ранее Минфин предложил изменить налог на банковские депозиты сроком свыше года, включив доходы за предыдущие периоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

