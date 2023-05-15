Сбербанк предупредил о рассылке фишинговых электронных писем от «военкоматов»
Сбербанк отразил массовую фишинговую атаку на организацию, злоумышленники рассылали электронные письма для сотрудников с приглашением посетить военкомат. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Отмечается, что системы Сбербанка не допустили попадания к сотрудникам посланий с приглашениями для «уточнения персональных данных».
«В рассылке содержался вредоносный файл (вирус) — "мобилизационное предписание". При открытии файла мог возникнуть риск заражения всей ИТ-инфраструктуры», — указали в организации.
Банк допустил, что подобной атаке могут подвергнуться другие организации или частные лица, и призвал проявлять бдительность.
«Военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления, поэтому прошу всех наших клиентов также быть внимательными и не реагировать на такие сообщения», — подчеркнул зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Ранее Сбербанк добавил в свое приложение функцию проверки сайтов, с помощью которой можно выявить вредоносные ресурсы, пишет РИА ФАН.
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