Сбербанк предупредил о рассылке фишинговых электронных писем от «военкоматов»

Отмечается, что системы Сбербанка не допустили попадания к сотрудникам посланий с приглашениями для «уточнения персональных данных».

«В рассылке содержался вредоносный файл (вирус) — "мобилизационное предписание". При открытии файла мог возникнуть риск заражения всей ИТ-инфраструктуры», — указали в организации.

Банк допустил, что подобной атаке могут подвергнуться другие организации или частные лица, и призвал проявлять бдительность.

«Военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления, поэтому прошу всех наших клиентов также быть внимательными и не реагировать на такие сообщения», — подчеркнул зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Ранее Сбербанк добавил в свое приложение функцию проверки сайтов, с помощью которой можно выявить вредоносные ресурсы, пишет РИА ФАН.

