Эксперты сообщили о самой массовой фишинговой атаке на российских пользователей Telegram

Специалисты зафиксировали массовую рассылку вредоносных сообщений, в которых распространяется ссылка на «список людей, которые будут мобилизованы 1-3 февраля». Под предлогом ознакомления с файлом злоумышленники крадут Telegram-аккаунты пользователей.

Эту информацию подтвердил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Рассылка идет в последние несколько дней. Из сообщений в Telegram пользователей направляют на сайт, который выманивает данные для входа в мессенджеры», — сообщил эксперт в ответ на запрос ТАСС.

Голованов призвал при переходе по ссылкам не вводить конфиденциальные данные, в том числе код доступа, так как пользователь может потерять аккаунт, и вредоносные сообщения будут рассылать уже от его имени. Также эксперт посоветовал установить двухфакторную аутентификацию, не переходить на незнакомые ресурсы и пользоваться защитными решениями, позволяющими заблокировать переход на фишинговый сайт.

