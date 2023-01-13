Эксперты сообщили о самой массовой фишинговой атаке на российских пользователей Telegram
Россияне подверглись самой массовой фишинговой атаке в Telegram за все время существования мессенджера. Об этом сообщает в канал In2security.
Специалисты зафиксировали массовую рассылку вредоносных сообщений, в которых распространяется ссылка на «список людей, которые будут мобилизованы 1-3 февраля». Под предлогом ознакомления с файлом злоумышленники крадут Telegram-аккаунты пользователей.
Эту информацию подтвердил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
«Рассылка идет в последние несколько дней. Из сообщений в Telegram пользователей направляют на сайт, который выманивает данные для входа в мессенджеры», — сообщил эксперт в ответ на запрос ТАСС.
Голованов призвал при переходе по ссылкам не вводить конфиденциальные данные, в том числе код доступа, так как пользователь может потерять аккаунт, и вредоносные сообщения будут рассылать уже от его имени. Также эксперт посоветовал установить двухфакторную аутентификацию, не переходить на незнакомые ресурсы и пользоваться защитными решениями, позволяющими заблокировать переход на фишинговый сайт.
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