Сбербанк предупредил о мошенничестве с письмами о долгах
Мошенники от имени якобы Федеральной службы судебных приставов рассылают письма с требованием погасить задолженность. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.
«В поддельных письмах мошенники сообщают, что автоматическая система мониторинга выявила у адресата задолженность по налогам и сборам», - приводит РИА Новости сообщение Сбербанка.
Отмечается, что в письме говорится, что должника могут внести «в федеральный реестр недобросовестных плательщиков», а его счета и карты заблокировать, если не указать на сайте данные своей карты и не «погасить задолженность».
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что сервис проверки операций близкого человека от Сбербанка будет полезен для людей старшего поколения, но не исключено, что появятся и новые схемы мошенничества.
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