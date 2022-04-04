Сбербанк предупредил о мошенничестве с письмами о долгах

«В поддельных письмах мошенники сообщают, что автоматическая система мониторинга выявила у адресата задолженность по налогам и сборам», - приводит РИА Новости сообщение Сбербанка.

Отмечается, что в письме говорится, что должника могут внести «в федеральный реестр недобросовестных плательщиков», а его счета и карты заблокировать, если не указать на сайте данные своей карты и не «погасить задолженность».

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что сервис проверки операций близкого человека от Сбербанка будет полезен для людей старшего поколения, но не исключено, что появятся и новые схемы мошенничества.

