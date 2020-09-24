Сбербанк планирует перевести на «удаленку» до 50% сотрудников
Сбербанк принял решение о переводе на удаленный режим работы до 50% сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.
Соответствующее решение было принято на фоне просьбы столичного главы Сергея Собянина. Ранее стало известно, что мэр отправил руководству «Сбербанка», «Яндекса» и «Ростеха» письмо с призывом вернуть часть сотрудников на удаленку.
По данным пресс-службы, в период режима самоизоляции на удаленную работу были переведены 74 тысячи сотрудников банка.
В банке подчеркнули, что те сотрудники, которые не могут работать удаленно, будут обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Как отмечают «Невские Новости», такие сотрудники также будут периодически проходить тестирование на коронавирус.
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