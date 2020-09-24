Сбербанк планирует перевести на «удаленку» до 50% сотрудников

Сбербанк принял решение о переводе на удаленный режим работы до 50% сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

Соответствующее решение было принято на фоне просьбы столичного главы Сергея Собянина. Ранее стало известно, что мэр отправил руководству «Сбербанка», «Яндекса» и «Ростеха» письмо с призывом вернуть часть сотрудников на удаленку.

По данным пресс-службы, в период режима самоизоляции на удаленную работу были переведены 74 тысячи сотрудников банка.

В банке подчеркнули, что те сотрудники, которые не могут работать удаленно, будут обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Как отмечают «Невские Новости», такие сотрудники также будут периодически проходить тестирование на коронавирус.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусСбербанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры