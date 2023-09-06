Сбербанк остановил переводы по номеру карты в Казахстан

Отмечается, что к осуществлению переводов кредитная организация приступила 5 сентября, однако спустя сутки отправители начали получать назад свои средства, так как они не были зачислены на карты банков Казахстана.

В Сбербанке указали, что переводы не были выполнены по причине того, что деньги не приняли банки-получатели. Возврат средств клиента, в том числе комиссии, будет осуществлён в течение пяти рабочих дней.

Представители казахстанского банка Forte пояснили, что в кредитной организации «не проходят» переводы из и в Россию, эту же причину озвучили в «ЦентрКредите». Банк Kaspi утверждает, что с его стороны «ошибки нет», а служба поддержки банка Freedom Finance сообщила об отсутствии ограничений на входящие переводы.

Ранее банки Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии и Киргизии приостановили работу с системой «Юнистрим», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

