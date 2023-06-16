Сбербанк ушел с европейского рынка
Сбербанк объявил о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В сообщении уточняется, что австрийская «дочка» была продана австрийской компании, которую контролирует Штефан Зочлинг.
«Таким образом, Сбер полностью вышел с европейского банковского рынка», - указали в банке.
Ранее Федеральная антимонопольная служба приняла решение оштрафовать ПАО «Сбербанк России» на 600 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе и введение потребителей в заблуждение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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