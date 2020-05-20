Сбербанк обнаружил десятки фейковых сайтов госуслуг
За время пандемии коронавируса сециалисты Сбербанка обнаружили около 200 интернет-ресурсов по продаже поддельных пропусков, а также более 70 фейковых сайтов госуслуг. Как пишет РИА Новости, такие данные привел зампред правления банка Станислав Кузнецов. По его словам, на просторах интернета встречаются различные вариации на тему — gosuslugi-16, covid-vyplaty, posobie и другие, сообщают Известия.
Кроме того, Кузнецов добавил, что за первый квартал текущего года было выявлено 10 тысяч онлайн-ресурсов мошенников – а это в два раза больше прошлогоднего показателя. При этом, число переходов россиян на мошеннические сайты увеличилось в 10 раз, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что в сети появились десятки поддельных сайтов государственных слуг и фейковых ресурсов после того, как президент России Владимир Путин объявил о выплате новых пособий для семей с детьми. Об этом сообщает «Коммерсант», приводя данные компаний по кибербезопасности.
Мошенники оперативно воспользовались резким всплеском обращений граждан за получением детских пособий. Так, только в зоне .ru появилось около трёх десятков новых доменов, которые беззастенчиво эксплуатируют тему пособий на несовершеннолетних. Причём названия таких ресурсов специально мимикрируют под официальные названия с целью обмануть пользователей.
Специалисты по кибербезопасности отмечают, что многие фейковые сайты пока не заполнены содержимым. Скорее всего, злоумышленники хотят «отзеркалить» оригинальный сайт госуслуг, когда прекратятся сбои в его работе, вызванные наплывом посетителей. За последние два дня также зафиксированы случаи регистрации новых доменных имен со словами gosuslugi и posobie.
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