Сбербанк обнаружил десятки фейковых сайтов госуслуг

За время пандемии коронавируса сециалисты Сбербанка обнаружили около 200 интернет-ресурсов по продаже поддельных пропусков, а также более 70 фейковых сайтов госуслуг. Как пишет РИА Новости, такие данные привел зампред правления банка Станислав Кузнецов. По его словам, на просторах интернета встречаются различные вариации на тему — gosuslugi-16, covid-vyplaty, posobie и другие, сообщают Известия.

Кроме того, Кузнецов добавил, что за первый квартал текущего года было выявлено 10 тысяч онлайн-ресурсов мошенников – а это в два раза больше прошлогоднего показателя. При этом, число переходов россиян на мошеннические сайты увеличилось в 10 раз, отмечает RT.