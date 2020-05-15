«Лакомый кусок для мошенников». Эксперты предупредили автовладельцев об опасностях утечки из ГИБДД
Национальная служба новостей собрала мнения авторитетных экспертов на тему появления в продаже базы данных российских автовладельцев.
Базу данных российских автовладельцев выставили на продажу в даркнете. Об этом сообщил основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян. Согласно описанию, всего в базе 129 миллионов лидов из реестра ГИБДД. Доступные для просмотра данные содержат общие обезличенные сведения — место регистрации автомобиля, его марка и модель, даты первичной и последней регистрации.
В полной версии, выставленной на продажу, есть ФИО, адреса, даты рождения, номера паспортов, контактные данные автовладельцев, утверждают продавцы базы. За полную версию базы просят 0,3 биткоина или около 2800 долларов, а за ее передачу в эксклюзивное использование — 1,5 биткоина или около 14 тысяч долларов.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что ГИБДД должна нести ответственность за сохранность данных, которые у себя хранит.
«Граждане сообщают все свои данные в ГИБДД при регистрации автомобиля, это предусмотрено действующим законодательством. Органы Госавтоинспекции несут ответственность за сохранность этих персональных данных. Если они предоставляют доступ к этой базе другим лицам - это нарушение закона. Я не хочу говорить, как эта утечка может негативно повлиять на граждан, чтобы не подсказывать потенциальным злоумышленникам, но опасность такая, безусловно существует. Базы, в которых содержится персональная информация для гражданина без его согласия, формироваться не должны. ГИБДД не вправе обеспечивать доступ к своим базам другим лицам. Виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности. Но людям надо понимать, что государство их в этой части не защищает. Остается пожелать только очень осторожно относиться к подозрительным звонкам и смскам, которые к вам поступают», - посоветовал он.
В свою очередь руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, что информацию о человеке можно использовать как угодно. По его словам, как правило мошенники стараются собрать о человеке как можно больше данных, чтобы легче выманить у него деньги или выдать секретную информацию, пароли и пин-коды. Когда человеку поступает звонок или приходит письмо, в котором указываются реальные данные, госномер автомобиля, информация о владельце, о штрафах, степень доверия к этим злоумышленникам повышается.
«Вполне вероятно, такие данные могут быть. Утечки - это распространенное явление и для госструктур и для коммерческих организаций, особенно сейчас, когда много людей работает из дома, имея доступ к какой-то информации, и своровать ее большого труда не составляет. Неудивительно, что на серых форумах эти данные где-то всплывают. В случае, если в организации и компании нет специализированных технических средств, которые контролировали бы утечку информации, то утечки будут происходить регулярно и беспрепятственно», - предупредил он.
В даркнете регулярно продаются базы данных автомобилистов, заявляют эксперты. Такие утечки чаще всего происходят в ГИБДД и страховых компаниях, утверждают они. База, появившаяся сейчас, отличается тем, что в ней собрана информация о первичной регистрации автомобилей начиная с 1990-х гг.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
263 тыс.+10 598 / сут.
Умерли
2 418+113 / сут.
Выздоровели
58 226+4 696 / сут.
- Скворцова подтвердила превалирование II группа крови у заболевших COVID-19
- РКК «Энергия» рассмотрит вопрос о смене гендиректора
- США начали поставку нефти в Белоруссию
- «Видимо, стабилизируется». Попова – о ситуации с COVID-19 в России
- Финал Кубка России по футболу намечен на 25 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru