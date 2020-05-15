«Лакомый кусок для мошенников». Эксперты предупредили автовладельцев об опасностях утечки из ГИБДД

Базу данных российских автовладельцев выставили на продажу в даркнете. Об этом сообщил основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян. Согласно описанию, всего в базе 129 миллионов лидов из реестра ГИБДД. Доступные для просмотра данные содержат общие обезличенные сведения — место регистрации автомобиля, его марка и модель, даты первичной и последней регистрации.

В полной версии, выставленной на продажу, есть ФИО, адреса, даты рождения, номера паспортов, контактные данные автовладельцев, утверждают продавцы базы. За полную версию базы просят 0,3 биткоина или около 2800 долларов, а за ее передачу в эксклюзивное использование — 1,5 биткоина или около 14 тысяч долларов.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что ГИБДД должна нести ответственность за сохранность данных, которые у себя хранит.