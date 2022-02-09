Сбербанк назвал популярные схемы мошенничества

Сбербанк рассказал о самых популярных схемах мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости.

В банке описали три сценария, которые чаще всего используют злоумышленники, чтобы узнать данные карты.

Резкий рост убийств и мошенничеств отмечен в Подмосковье

Так, мошенники могут представиться сотрудниками Следственного комитета и попытаться узнать личные данные под предлогом оформления договорённости от вашего имени.

Также злоумышленники звонят с просьбой получить доступ к аккаунту на «Госуслугах», чтобы привязать сертификат о вакцинации от коронавируса.

Кроме того, деньги могут попытаться украсть под видом продажи билетов на концерты или спектакли.

Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в пресс-центре НСН заявил, что в 2022 году вероятность того, что мошенники позвонят каждому россиянину, выросла до 80%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:СбербанкМошенничество
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры