Сбербанк назвал популярные схемы мошенничества

Так, мошенники могут представиться сотрудниками Следственного комитета и попытаться узнать личные данные под предлогом оформления договорённости от вашего имени.

Также злоумышленники звонят с просьбой получить доступ к аккаунту на «Госуслугах», чтобы привязать сертификат о вакцинации от коронавируса.

Кроме того, деньги могут попытаться украсть под видом продажи билетов на концерты или спектакли.

Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в пресс-центре НСН заявил, что в 2022 году вероятность того, что мошенники позвонят каждому россиянину, выросла до 80%.

