Сбербанк назвал популярные схемы мошенничества
Сбербанк рассказал о самых популярных схемах мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости.
В банке описали три сценария, которые чаще всего используют злоумышленники, чтобы узнать данные карты.
Так, мошенники могут представиться сотрудниками Следственного комитета и попытаться узнать личные данные под предлогом оформления договорённости от вашего имени.
Также злоумышленники звонят с просьбой получить доступ к аккаунту на «Госуслугах», чтобы привязать сертификат о вакцинации от коронавируса.
Кроме того, деньги могут попытаться украсть под видом продажи билетов на концерты или спектакли.
Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в пресс-центре НСН заявил, что в 2022 году вероятность того, что мошенники позвонят каждому россиянину, выросла до 80%.
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