Резкий рост убийств и мошенничеств отмечен в Подмосковье

Число убийств в Московской области в январе нынешнего года подскочило на 85% по сравнению с первым месяцем 2021 года, мошеннических операций зафиксировано на 36,5% больше, граждане других стран совершили на 9,6% больше правонарушений. Такую статистику обнародовало Главное управление региональной безопасности Подмосковья.

При этом в прошлом месяце с помощью видеокамер системы «Безопасный регион» в Московской области удалось раскрыть 112 преступлений. Об этом сообщил вице-премьер подмосковного правительства, руководитель ГУ региональной безопасности Роман Каратаев

За январь в Московской области установлено 1947 новых камер видеонаблюдения с интеграцией в систему «Безопасный регион», передаёт «Радио 1». В общей сложности сейчас функционирует более 84,3 тысяч таких камер.

