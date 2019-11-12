Сбербанк начнет доставлять карты клиентам домой

Во время тестовой работы услуги карту можно будет заказать с помощью мобильного приложения или же на сайте Сбербанка. Предполагается, что в полном объеме функция станет доступна в первой половине следующего года.

Ранее сообщалось, что использование наличных средств продолжает оставаться самым распространенным способом оплаты в России – ими на постоянной основе пользуется 89% граждан. Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что банки сами «отбивают» желание у граждан России активнее использовать безналичный расчет.

