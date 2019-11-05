В Думе пообещали разобраться с непринятием маткапитала банками
Парламентарии в эфире НСН призвали россиян готовить официальные обращения в Госдуму в случаях, если их маткапиталы отказываются учитывать в качестве первого взноса по ипотечному кредиту.
Некоторые российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдержкой для семей с детьми, пишут «Известия». В частности, россияне жалуются, что взять кредит под 5-6% годовых не удается в ВТБ, Россельхозбанке, Газпромбанке, Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке. Возмущенные граждане размещают гневные посты на специализированных форумах.
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в эфире НСН высказала готовность помочь российским семьям в разбирательстве с банками.
«Большинство из этих банков участвуют в программе ипотечного кредитования семей по средствам материнского (семейного) капитала. При этом в законодательстве прописано, что семьи имеют право направлять и расходовать данные средства на приобретение жилья – это сейчас одно из самых важных направлений, на что семьи расходуют деньги. В дополнение к этому был принят еще один закон, по которому дополнительно выделяется еще 450 тыс. рублей. Поэтому мы готовы внимательно рассмотреть обращения от семей, в том числе в рамках проекта «Крепкая семья», и разбираться по каждой ситуации», - сказала парламентарий.
Тем временем в колл-центрах банков подтвердили невозможность использовать материнский капитал как первоначальный взнос. Кредитные организации объясняют это тем, что застройщики не хотят ждать несколько месяцев, пока Пенсионный фонд РФ перечислит им государственную субсидию за маткапитал.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что уже оформил депутатский запрос в Центральный Банк России.
«С моей точки зрения, подобные действия банков не правомерны. Закон говорит о том, что материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса. Другой момент, если заемщик неплатежеспособен, то такой первоначальный взнос не является гарантией предоставления кредита, ведь его и потом нужно обслуживать. Если же основной причиной являются отказы застройщиков ждать, то это проблема не гражданина. Я сделал уже депутатский запрос в Банк России, чтобы они посмотрели на ситуацию, разобрались и дали объективную информацию. Я допускаю, что там «шум на ровном месте», но если будет необходимость, то мы также направим запрос и в Пенсионный фонд, чтобы они нам также подтвердили информацию о задержках по выплатам средств маткапитала», - рассказал депутат Госдумы.
В свою очередь в самом крупном банке страны, Сбербанке, отметили, что принимают материнский капитал в качестве первого взноса только при согласии застройщика подождать средства от ПФР. Ранее сообщалось, что размер материнского капитала в Российской Федерации в 2020 году составит чуть более 466 тысяч рублей. Об этом объявил глава правительства Дмитрий Медведев.
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