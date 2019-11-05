В Думе пообещали разобраться с непринятием маткапитала банками

Некоторые российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдержкой для семей с детьми, пишут «Известия». В частности, россияне жалуются, что взять кредит под 5-6% годовых не удается в ВТБ, Россельхозбанке, Газпромбанке, Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке. Возмущенные граждане размещают гневные посты на специализированных форумах.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в эфире НСН высказала готовность помочь российским семьям в разбирательстве с банками.

«Большинство из этих банков участвуют в программе ипотечного кредитования семей по средствам материнского (семейного) капитала. При этом в законодательстве прописано, что семьи имеют право направлять и расходовать данные средства на приобретение жилья – это сейчас одно из самых важных направлений, на что семьи расходуют деньги. В дополнение к этому был принят еще один закон, по которому дополнительно выделяется еще 450 тыс. рублей. Поэтому мы готовы внимательно рассмотреть обращения от семей, в том числе в рамках проекта «Крепкая семья», и разбираться по каждой ситуации», - сказала парламентарий.