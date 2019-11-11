Экономист: Банки мешают людям отказаться от наличных

Использование наличных средств продолжает оставаться самым распространенным способом оплаты в России – ими на постоянной основе пользуется 89% граждан. При этом только 2% населения смогли полностью отказаться от наличных. К таким выводам пришли специалисты исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab по итогам опроса.

Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что банки сами «отбивают» желание у граждан России активнее использовать безналичный расчет.

«Инструменты, которые удобны, люди и так используют, но при этом государство делает все, чтобы это удобство нивелировать. Например, банки начинают рассматривать обычные переводы средств между физическими лицами как доход и как бы говорят: «Вы не имеете право дарить друг другу подарки, это невозможно, это запрещено». Насколько это, действительно, законно или нет - это вопрос, но банкам в принципе наплевать и они блокируют карты. А люди, в свою очередь, делают вывод, что это неудобный способ, потому что он ведет к неприятностям. Поэтому мы можем видеть, что несколько лет назад в России тенденция была к снижению использования наличных, но в последнее время она стала исчезать. То есть роль наличных денег снова растет», - сказал Хазин.