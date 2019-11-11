Экономист: Банки мешают людям отказаться от наличных
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН рассказал, почему только 2% населения России отказались от наличных средств.
Использование наличных средств продолжает оставаться самым распространенным способом оплаты в России – ими на постоянной основе пользуется 89% граждан. При этом только 2% населения смогли полностью отказаться от наличных. К таким выводам пришли специалисты исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab по итогам опроса.
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что банки сами «отбивают» желание у граждан России активнее использовать безналичный расчет.
«Инструменты, которые удобны, люди и так используют, но при этом государство делает все, чтобы это удобство нивелировать. Например, банки начинают рассматривать обычные переводы средств между физическими лицами как доход и как бы говорят: «Вы не имеете право дарить друг другу подарки, это невозможно, это запрещено». Насколько это, действительно, законно или нет - это вопрос, но банкам в принципе наплевать и они блокируют карты. А люди, в свою очередь, делают вывод, что это неудобный способ, потому что он ведет к неприятностям. Поэтому мы можем видеть, что несколько лет назад в России тенденция была к снижению использования наличных, но в последнее время она стала исчезать. То есть роль наличных денег снова растет», - сказал Хазин.
Опрос показал, что чаще всего россияне имеют при себе от 500 до 1000 рублей наличными. на втором месте рейтинга по частоте использования оказались дебетовые банковские карты, в том числе зарплатные и пенсионные. Их используют на регулярной основе 58% респондентов. Порядка 15% граждан отметили, что расплачиваются кредитными картами. 13% участников опроса перешли на бесконтактные платежи мобильным телефоном, около 11% используют перевод денег по номеру телефона, 6% - электронные кошельки.
Экономист отметил, что без повышения уровня жизни населения отказ от наличных денег невозможен.
«В нашей стране с 2013 года идет постоянное падение уровня жизни населения, соответственно люди пытаются уйти от налогов – это типовая ситуация. Государство пытается вернуть налоговую дисциплину, но при падении уровня жизни населения этого добиться нельзя, это экспериментальный факт. В целом в мире основная задача – это обеспечить условия, при которых люди будут платить налоги любой ценой. По этой причине существуют очень жесткие ограничения. Например, в Италии выплата более одной тысячи евро наличными считается чуть ли ни уголовным преступлением. С моей точки зрения это дурость, но следует учесть, что в Италии чрезвычайно высокий уровень теневых платежей», - рассказал Михаил Хазин.
В опросе Левада-центра приняло участие 1616 россиян в возрасте от 18 лет из 137 городов и сельских поселений в 50 регионах.
При этом, количество безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз с 2010 по 2018 год, говорится в докладе The Boston Consulting Group (BCG). В дальнейшем вплоть до 2028 года прогнозируется рост объёма выручки на европейском рынке карточных платежей примерно на 5,9% в год. На восточноевропейском рынке — на 7,4%. Отмечается, что в этом сегменте Россия претендует на то, чтобы стать локомотивом роста. Авторы доклада называют активность России на рынке карточных платежей «русским чудом». Любовь россиян к безналичному расчёту во многом обязана повсеместному внедрению оборудования для приёма карт, а также популярным в народе программам лояльности, когда за расчёт безналом покупатель получает бонусы, рассказал в эфире НСН генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов.
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