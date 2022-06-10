ЦБ изучит законность введения комиссий по валютным счетам в банках

«По текущим счетам, открытым гражданам, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры - требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения», — цитирует заявление ТАСС.

В ЦБ указали, что банки не должны ухудшать условия обслуживания своих клиентов: финансовые организации не могут устанавливать комиссии по ранее открытым валютным вкладам, так как одностороннее изменение условий договора вклада нарушает закон о банках и банковской деятельности. Однако банки могут отказаться от валютных продуктов, поскольку операции с валютой на фоне санкций могут нести риски как для организаций, так и для граждан.

