ЦБ изучит законность введения комиссий по валютным счетам в банках
Центробанк изучает правомерность введения банками комиссий по валютным счетам и при необходимости примет надзорные меры. Об этом говорится в сообщении регулятора.
«По текущим счетам, открытым гражданам, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры - требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения», — цитирует заявление ТАСС.
В ЦБ указали, что банки не должны ухудшать условия обслуживания своих клиентов: финансовые организации не могут устанавливать комиссии по ранее открытым валютным вкладам, так как одностороннее изменение условий договора вклада нарушает закон о банках и банковской деятельности. Однако банки могут отказаться от валютных продуктов, поскольку операции с валютой на фоне санкций могут нести риски как для организаций, так и для граждан.
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