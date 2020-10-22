«Сбер» рассказал, сколько россиян экономят на еде

Доля жителей России, которые стремятся экономить на еде, в третьем квартале текущего года сократилась до 62%, достигнув минимума за последние шесть лет. Об этом по итогам исследования потребительских настроений россиян заявили в «Сбере».

Аналитики подчеркивают, что после ослабления ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения COVID-19, россияне стали чаще посещать магазины и реже покупать товары в больших объемах. В результате количество походов за покупками в третьем квартале увеличилось в среднем с 2,88 до 2,94 в неделю, а среднее количество посещаемых магазинов достигло 1,99 — самого высокого уровня со второго полугодия 2018 года.