«Сбер» рассказал, сколько россиян экономят на еде
Доля жителей России, которые стремятся экономить на еде, в третьем квартале текущего года сократилась до 62%, достигнув минимума за последние шесть лет. Об этом по итогам исследования потребительских настроений россиян заявили в «Сбере».
Аналитики подчеркивают, что после ослабления ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения COVID-19, россияне стали чаще посещать магазины и реже покупать товары в больших объемах. В результате количество походов за покупками в третьем квартале увеличилось в среднем с 2,88 до 2,94 в неделю, а среднее количество посещаемых магазинов достигло 1,99 — самого высокого уровня со второго полугодия 2018 года.
В свою очередь, аналитики сети FinExpertiza ранее заявили, что потребительские расходы россиян по итогам первой половины 2020 года сократились в среднем на 11,5 тысяч рублей, что является рекордным снижением за последние 13 лет. Об этом пишут «Известия».
Исследование показало, что больше всего экономили жители Москвы, сократившие траты на 41 тысячу рублей. Кроме того, «ужались» жители Якутии, Севастополя, Ямало-Ненецкого АО и Краснодарского края.
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