«Сбавит обороты»: Москвичей ждут грозы и спад жары в начале июня

Жители Москвы уже могут купаться в мелких прудах, при этом 3 июня ожидаются заметные осадки: может выпасть до 20% месячной нормы, отметил в эфире НСН синоптик Александр Шувалов.

На предстоящих выходных, 1 и 2 июня, в Московском регионе ожидается +25… +27 градусов, кратковременные дожди и грозы, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

«Нас ждет постепенный переход от сухой и жаркой погоды к просто теплой, но с кратковременными дождями и грозами. Готовимся потихоньку к более нормальной погоде, чем была в последние дни. На выходных температура будет +25... +27 градусов, во второй половине дня будут кратковременные дожди и грозы, но не повсеместно. Все-таки, у нас не фронтальные осадки, а меняется синоптическая ситуация. Дальше также жара начнет сбавлять обороты – на неделе в основном +22… +24 градуса и практически ежедневно по области кратковременные дожди. Количество осадков за май по области составило всего лишь 40-45%, меньше половины месячной нормы», – сказал Шувалов.
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Он отметил, что 3 июня ожидаются заметные осадки: может выпасть до 20% месячной нормы.

«Наиболее заметные дожди по моделям пока считаются на понедельник. Там может выпасть до 20% месячной нормы. Где-то будет густо, где-то пусто в этом плане. Но в большинстве пунктов Московской области – густо», – указал собеседник НСН.

Кроме того, по словам Шувалова, жители Московского региона уже могут начинать купаться в мелких прудах.

«Среднесуточная температура +20… +22 градуса, поэтому мелкие пруды уже готовы к тому, чтобы принять смельчаков. Температура (воды ред. НСН) +19… +20 градусов, можно спокойно лезть в воду. В проточных реках температура ниже, но к концу следующей недели уже можно будет располагаться на берегах Москвы-реки», – добавил он.

Ранее МЧС России предупредило жителей столичного региона об аномально жаркой погоде с 29 по 31 мая. В министерстве посоветовали москвичам надевать светлую одежду, избегать перегрева на солнце и использовать головные уборы, а также потреблять больше воды, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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