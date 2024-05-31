«Сбавит обороты»: Москвичей ждут грозы и спад жары в начале июня

Он отметил, что 3 июня ожидаются заметные осадки: может выпасть до 20% месячной нормы.

«Наиболее заметные дожди по моделям пока считаются на понедельник. Там может выпасть до 20% месячной нормы. Где-то будет густо, где-то пусто в этом плане. Но в большинстве пунктов Московской области – густо», – указал собеседник НСН.

Кроме того, по словам Шувалова, жители Московского региона уже могут начинать купаться в мелких прудах.

«Среднесуточная температура +20… +22 градуса, поэтому мелкие пруды уже готовы к тому, чтобы принять смельчаков. Температура (воды – ред. НСН) +19… +20 градусов, можно спокойно лезть в воду. В проточных реках температура ниже, но к концу следующей недели уже можно будет располагаться на берегах Москвы-реки», – добавил он.

Ранее МЧС России предупредило жителей столичного региона об аномально жаркой погоде с 29 по 31 мая. В министерстве посоветовали москвичам надевать светлую одежду, избегать перегрева на солнце и использовать головные уборы, а также потреблять больше воды, передает «Радиоточка НСН».

