Саратовская область продлила ограничения из-за коронавируса до 30 апреля

Власти Саратовской области заявили о продлении введенных ранее ограничительных мер из-за коронавируса до 30 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Курская область продлила ограничения из-за коронавируса до 30 апреля

Таким образом, в регионе останутся закрытыми торговые объекты, за исключением продовольственных, также сохранится режим самоизоляции. Кроме того, в области с 10 апреля начнет работать пропускная система передвижения людей.

По последним данным, в регионе подтверждено 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек выздоровел, один умер.

Ранее о продлении ограничительных мер заявили в Курской области.

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСаратовская Область