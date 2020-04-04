Саратовская область продлила ограничения из-за коронавируса до 30 апреля
Власти Саратовской области заявили о продлении введенных ранее ограничительных мер из-за коронавируса до 30 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.
Таким образом, в регионе останутся закрытыми торговые объекты, за исключением продовольственных, также сохранится режим самоизоляции. Кроме того, в области с 10 апреля начнет работать пропускная система передвижения людей.
По последним данным, в регионе подтверждено 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек выздоровел, один умер.
Ранее о продлении ограничительных мер заявили в Курской области.
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