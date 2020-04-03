Курская область продлила ограничения из-за коронавируса до 30 апреля

Власти Курской области объявили о продлении до 30 апреля ранее введенных ограничений в регионе в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, в регионе продлен режим самоизоляции, а также запрет на работу спортивных клубов, кинотеатров, мест общественного питания и других развлекательных мест. Все массовые мероприятия в апреле также отменяются.

Кроме того, в регионе на апрель сократят число рейсов между муниципалитетами. Автобусы будут ездить в следующие временные периоды: с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00.

По последним данным, в Курской области было зарегистрировано 4 случая инфицирования коронавирусом.

