Курская область продлила ограничения из-за коронавируса до 30 апреля
Власти Курской области объявили о продлении до 30 апреля ранее введенных ограничений в регионе в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, в регионе продлен режим самоизоляции, а также запрет на работу спортивных клубов, кинотеатров, мест общественного питания и других развлекательных мест. Все массовые мероприятия в апреле также отменяются.
Кроме того, в регионе на апрель сократят число рейсов между муниципалитетами. Автобусы будут ездить в следующие временные периоды: с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00.
По последним данным, в Курской области было зарегистрировано 4 случая инфицирования коронавирусом.
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