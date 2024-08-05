Санкт-Петербург стал первым городом, где водителей наказывают за громкие моторы

Уточняется, что северная столица – первый город страны, в котором применяется подобная практика.

Жители города регулярно сообщали об автомобильном шуме под окнами. Шумный транспорт не просто вредит горожанам, но и отвлекает других участников движения.

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил «Радиоточке НСН», что жителям, которые страдают от шумных уличных гонок, необходимо обращаться в полицию и ГИБДД. Однако чтобы доказать виновность уличных дрифтеров, сотрудникам ГИБДД необходимо провести целую операцию, в рамках которой нужно замерить уровень шума

