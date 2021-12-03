«Санки и снежки»: Вильфанд пообещал москвичам комфортные выходные

В субботу в столице будет ветрено, местами ожидается мокрый снег, а юг Новой Москвы может и вовсе залить дождем.

«Завтра в Москве и днем, и ночью будет примерно одинаковая температура – 1-3 градуса мороза, по области - до минус 6. Ветер возможен днем с порывами до 15 метров в секунду, а также снег и мокрый снег. На юге, на территории новой Москвы возможен дождь. Солнца ждать не стоит, такие ожидания были, но будет преимущественно облачно. Осадки будут не Бог весть какие большие, но заметные для зимы. Высота снега подрастет», - рассказал синоптик.

По словам Вильфанда в воскресенье не будет уже ни ветра, ни мокрого снега.

«5 декабря ситуация изменится. В воскресенье будет комфортная и умеренная погода, ветра не будет, местами будет небольшой снег, но уже без мокрого. Установится штилевая погода. В Москве ночью будет от 5 до 7 градусов мороза, а по области - ощутимый морозец до минус 10. После полудня температура повысится, но останется отрицательной – минус 1-3», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».