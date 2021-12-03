«Санки и снежки»: Вильфанд пообещал москвичам комфортные выходные
Единственной проблемой выходных станет отсутствие солнца, при этом снега будет достаточно для зимних развлечений, заявил НСН научный руководитель Гидрометцентра.
В первые зимние выходные москвичей ждет комфортная погода, на этот раз обойдется без катаклизмов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В выходные будет вполне мягкая, умеренная, зимняя погода. Катаклизмов не ожидается. Поскольку снежок подрастет еще, в воскресенье вполне можно будет детей за городом и на санках покатать, и в снежки поиграться. Будет не холодная зимняя погода при отсутствии ветра. Но, к сожалению, солнца пока обещать не можем», - сказал Вильфанд.
В субботу в столице будет ветрено, местами ожидается мокрый снег, а юг Новой Москвы может и вовсе залить дождем.
«Завтра в Москве и днем, и ночью будет примерно одинаковая температура – 1-3 градуса мороза, по области - до минус 6. Ветер возможен днем с порывами до 15 метров в секунду, а также снег и мокрый снег. На юге, на территории новой Москвы возможен дождь. Солнца ждать не стоит, такие ожидания были, но будет преимущественно облачно. Осадки будут не Бог весть какие большие, но заметные для зимы. Высота снега подрастет», - рассказал синоптик.
По словам Вильфанда в воскресенье не будет уже ни ветра, ни мокрого снега.
«5 декабря ситуация изменится. В воскресенье будет комфортная и умеренная погода, ветра не будет, местами будет небольшой снег, но уже без мокрого. Установится штилевая погода. В Москве ночью будет от 5 до 7 градусов мороза, а по области - ощутимый морозец до минус 10. После полудня температура повысится, но останется отрицательной – минус 1-3», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
29 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что в последний день осени генуэзский циклон «Бенедикт» зальет дождями Москву и завалит снегом Санкт-Петербург, а жителей Центра России будут ждать штормовой ветер и встреча с «гигантской циклонической воронкой».
Этот прогноз частично сбылся. В ночь на понедельник в Москве пошел дождь, потом он перешел в снег, усилился ветер, за сутки в городе повалило около 150 деревьев.
Ранее Тишковец пугал москвичей «барической пилой» и «ныряющим циклоном» по имени Ульрих, который в итоге в столице так и не заметили.
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