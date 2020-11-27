Санитарные меры в школах и детских садах могу продлить до 2022 года
Ограничения из-за пандемии коронавируса для организаций, работающим с детьми, собираются продлить до 2022 года. Об этом говорится в проекте постановления Роспотребнадзора, который опубликован на портале правовой информации.
В настоящее время особые правила для школ и детских садов действуют до 1 января 2021 года. Если постановление будет принято, то их продлят на год, сообщает РБК.
Согласно постановлению, в детских организациях запрещается проводить массовые мероприятия с участием различных групп, передает Ura.ru. В лагерях массовые мероприятия разрешены только на открытом воздухе и только с детьми одного отряда. В детских организациях должны находиться антисептики, у детей необходимо проверять температуру.
В школах за каждым классом закреплен определенный кабинет, где проводится большинство уроков, пишут argumenti.ru.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе готовы пункты для проведения вакцинации населения от коронавирусной инфекции, столица полностью готова к началу массовой вакцинации от коронавируса, передает РИА ФАН.
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