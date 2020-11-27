Санитарные меры в школах и детских садах могу продлить до 2022 года

Ограничения из-за пандемии коронавируса для организаций, работающим с детьми, собираются продлить до 2022 года. Об этом говорится в проекте постановления Роспотребнадзора, который опубликован на портале правовой информации.

В настоящее время особые правила для школ и детских садов действуют до 1 января 2021 года. Если постановление будет принято, то их продлят на год, сообщает РБК.