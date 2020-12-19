Санитарка после жалобы Путину об отсутствии выплат за ковид уличила местного министра во вранье

По словам Козыревой, она заработала за ноябрь 29 тыс. рублей, а не 116 тысяч, как ранее сообщил министр.

«Это с учётом, что ещё было совместительство. У меня есть расчётные листы. Я сама в шоке от цифры 116 тыс. и 77 тыс. Я знаю правду, а человек, который говорит правду, не боится. Он (Панычев Дмитрий – прим. НСН) сам себя топит. Расчётные листы я обнародую, и все узнают, как на самом деле. В больнице меня поддержали. И собираются также писать заявление и предоставлять свои расчётные листы», - завила санитарка изданию «Подъем».

Напомним, главврач Кольской ЦРБ Борис Гишко назвал утверждения о невыплатах, прозвучавших в вопросе к президенту Владиму Путину на его пресс-конференции 17 декабря «клеветой и провокацией». Он отметил, что будет вместе с прокуратурой и ФСБ искать источники этих сообщений.

По ее словам, в районной больнице началась проверка после заявления президенту об отсутствии надбавок сотрудникам.

