Санитарка после жалобы Путину об отсутствии выплат за ковид уличила местного министра во вранье
Санитарка из кольской больницы Наталья Козырева, которая пожаловалась президенту Владимиру Путину на отсутствие выплат за работу персонала с ковид-больными, заявила, что глава мурманского Минздрава Дмитрий Панычев приводит информацию о ее заработках, которая не соответствуют действительности.
По словам Козыревой, она заработала за ноябрь 29 тыс. рублей, а не 116 тысяч, как ранее сообщил министр.
«Это с учётом, что ещё было совместительство. У меня есть расчётные листы. Я сама в шоке от цифры 116 тыс. и 77 тыс. Я знаю правду, а человек, который говорит правду, не боится. Он (Панычев Дмитрий – прим. НСН) сам себя топит. Расчётные листы я обнародую, и все узнают, как на самом деле. В больнице меня поддержали. И собираются также писать заявление и предоставлять свои расчётные листы», - завила санитарка изданию «Подъем».
Напомним, главврач Кольской ЦРБ Борис Гишко назвал утверждения о невыплатах, прозвучавших в вопросе к президенту Владиму Путину на его пресс-конференции 17 декабря «клеветой и провокацией». Он отметил, что будет вместе с прокуратурой и ФСБ искать источники этих сообщений.
По ее словам, в районной больнице началась проверка после заявления президенту об отсутствии надбавок сотрудникам.
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