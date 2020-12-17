Глава мурманского минздрава выехал в Колу после вопроса Путину о выплатах медикам

Глава министерства здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что после вопроса на пресс-конференции президента РФ о невыплатах медперсоналу в «ковидных зонах» направится в город Колу для организации проверки, передает ИА «СеверПост».

Ранее главврач Кольской ЦРБ Борис Гишко назвал утверждения о невыплатах, прозвучавших в вопросе «клеветой и провокацией». Он отметил, что будет вместе с прокуратурой и ФСБ искать источники этих сообщений.

Информацию о невыплатах озвучила в вопросе волонтер Алевтина Киселева. Она процитировала жалобы, поступившие в колл-центр.

Как сообщает ТАСС, следователи Мурманской области уже начали проверку после сообщений о невыплатах медперсоналу.





