Комендантский час из-за COVID-19 ввели в Кишинёве

Исполняющий обязанности премьера Молдавии Аурелий Чокой заявил, что из-за COVID-19 в Кишинёве и Бельцах вводится комендантский час, сообщает РИА Новости.

По его словам, новые ограничения, предложенные Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью, предусматривают с 3 апреля гражданам запрещается выход из дома в период с 23:00 до 5:00.

Покидать дома можно будет для того, чтобы попасть на работу, получить медпомощь, купить лекарства или совершить запланированную заранее поездку.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 5 апреля в городе ужесточаются карантинные ограничения, сообщает RT. В частности, закроются все школы и детские сады, а общественный транспорт будет работать только по специальным пропускам, которые получат сотрудники предприятий критической инфраструктуры.

