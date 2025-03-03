Самыми распространенными регионализмами в России стали «закатка» и «сопка»

Эти слова чаще всего используют в Крыму, Приморском и Хабаровском краях и Санкт-Петербурге соответственно, отмечает «Газета.Ru».

На четвертом месте самых популярных в России регионализмов оказался «темпер». Там называют температуру жители Амурской области. На пятом месте - «вехотка». Это мочалка в Иркутске. Также в рейтинге встречаются такие интересные слова, как «шишига» (Вологодская область), «заварник» (Хакасия), «строганина» (Сибирь) и «кочерыжка» (Белгород).

Ранее Кабмин России скорректировало ошибку в имени Жоржа Дантеса в постановлении от 2001 года, где было указано место дуэли российского поэта Александра Пушкина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

